IAC InterActiveCorp Aktie
WKN DE: A0Q8BY / ISIN: US44919P5089
|
05.05.2026 00:05:31
IAC Inc Reports Lower Q1 Revenue And Narrow Loss
(RTTNews) - IAC Inc. (IAC) on Monday reported first-quarter results with revenue declining from last year, while its net loss narrowed.
The company reported a net loss of $71.9 million, or $0.94 per share, compared with a net loss of $216.8 million, or $2.64 per share, in the year-ago period.
Revenue decreased to $422.9 million from $481.7 million in the same period last year, reflecting softer performance across its portfolio.
IAC is currently trading after hours at $42.75, down $2.42 or 5.36 percent on the Nasdaq.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IAC InterActiveCorp
|Keine Nachrichten verfügbar.
Analysen zu IAC InterActiveCorp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow schließt schwächer -- ATX und DAX schlussendlich in Rot -- Asiens Börsen letztlich fester
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag Verluste. Die Wall Street zeigte sich mit Verlusten. An den Börsen in Asien ging es zum Wochenstart nach oben.