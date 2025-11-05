|
IAC-InterActiveCorp Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
IAC-InterActiveCorp Registered hat am 03.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,27 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -2,930 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 37,17 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 589,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 938,7 Millionen USD umgesetzt.
