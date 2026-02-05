IAC-InterActiveCorp Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IAC-InterActiveCorp Registered hat am 03.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,99 USD. Im Vorjahresquartal hatten -2,310 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat IAC-InterActiveCorp Registered in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 34,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 646,0 Millionen USD im Vergleich zu 989,3 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 1,460 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -6,490 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 2,39 Milliarden USD – das entspricht einem Abschlag von 37,14 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at