IAC-InterActiveCorp Registered öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

IAC-InterActiveCorp Registered lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 9,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat IAC-InterActiveCorp Registered mit einem Umsatz von insgesamt 430,8 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 589,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 26,95 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at