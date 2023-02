IAC-InterActiveCorp Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IAC-InterActiveCorp Registered hat am 14.02.2023 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei -0,020 USD. Ein Jahr zuvor waren 0,200 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,25 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD in den Büchern standen.

Analysten hatten einen Verlust je Aktie von 0,549 USD prognostiziert. Beim Umsatz hatten die Experten damit gerechnet, dass 1,26 Milliarden USD umgesetzt wurden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 13,550 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 6,37 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat IAC-InterActiveCorp Registered 5,24 Milliarden USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 41,51 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 3,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Verlust je Aktie von 13,885 USD und einem Umsatz von 5,25 Milliarden USD für das Geschäftsjahr ausgegangen.

