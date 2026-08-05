IAC-InterActiveCorp Registered stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

IAC-InterActiveCorp Registered lud am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 6,71 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,57 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 25,59 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 436,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 586,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at