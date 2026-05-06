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06.05.2026 06:31:29
IAC-InterActiveCorp Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
IAC-InterActiveCorp Registered hat am 04.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von -2,640 USD je Aktie generiert.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 25,87 Prozent auf 422,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte IAC-InterActiveCorp Registered 570,5 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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