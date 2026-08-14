IACE TRAVEL stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IACE TRAVEL hat am 13.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

In Sachen EPS wurden 31,39 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte IACE TRAVEL 27,11 JPY je Aktie eingenommen.

IACE TRAVEL hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 790,4 Millionen JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 726,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at