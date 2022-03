IAEA - Stromausfall in Tschernobyl keine Gefahr für Sicherheit

Wien (Reuters) - Der Stromausfall im Kernkraftwerk Tschernobyl in der Ukraine hat der Internationalen Atomenergie-Organisation IAEA zufolge keine kritischen Folgen für die Sicherheit. "Die Wärmelast des Lagerbeckens für abgebrannte Brennelemente und das Volumen des Kühlwassers im Kernkraftwerk Tschernobyl reichen aus, um die Wärme effektiv abzuführen, ohne dass eine Stromversorgung erforderlich ist", teilte die IAEA in einer am Mittwoch verbreiteten Erklärung mit.

Die Ukraine hatte zuvor an Russland appelliert, in einen vorübergehenden Waffenstillstand einzuwilligen, um Reparaturen an einer Stromleitung zum Kernkraftwerk Tschernobyl zu ermöglichen. Das staatliche ukrainische Nuklearunternehmen Energoatom erklärte, die Kämpfe zwischen ukrainischen und russischen Streitkräften hätten es unmöglich gemacht, die Hochspannungsleitung des von russischen Streitkräften eroberten Kraftwerks schnelle zu reparieren.