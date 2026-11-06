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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018

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3. Quartal 06.11.2026 16:33:40

IAG-Aktie klettert dennoch: Gewinn gibt wegen Kerosinpreisen nach - Barclays treibt Airline-Aktien an

IAG-Aktie klettert dennoch: Gewinn gibt wegen Kerosinpreisen nach - Barclays treibt Airline-Aktien an

Der sprunghafte Anstieg der Kerosinpreise hat der British-Airways-Mutter IAG im Sommer einen Gewinnrückgang eingebrockt.

Weil die Treibstoffrechnung um 30 Prozent auf 2,4 Milliarden Euro stieg, fiel der operative Gewinn im reisestarken dritten Quartal mit 1,7 Milliarden Euro rund 16 Prozent niedriger aus als ein Jahr zuvor, wie die International Consolidated Airlines (IAG) am Freitag mitteilte. Konzernchef Luis Gallego rechnet wie seine Kollegen von Lufthansa und AIR France-KLM nun auch für das laufende Jahr mit einer noch höheren Kerosinrechnung als im Sommer vorhergesagt.

Im Londoner Handel gewinnt die IAG-Aktie zeitweise 2,15 Prozent auf 4,36 Pfund.

Gallegos Prognose zufolge dürften die Treibstoffkosten 2026 auf 8,9 Milliarden Euro klettern. Im August hatte er noch 8,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Air-France-KLM-Chef Ben Smith hatten ihre Schätzungen in dieser Woche erhöht. Gallego rechnet für IAG 2026 dennoch mit einer bereinigten operativen Marge von mindestens zwölf Prozent.

Im dritten Quartal beförderten die IAG-Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level rund 34,7 Millionen Fluggäste und damit 0,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg vor allem wegen höherer Ticketpreise um 4,5 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro, zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Airline-Aktien stehen wegen der hohen Kerosinpreise infolge des Iran-Kriegs jedoch unter Druck.

Gallegos Prognose zufolge dürften die Treibstoffkosten 2026 auf 8,9 Milliarden Euro klettern. Im August hatte er noch 8,6 Milliarden in Aussicht gestellt. Auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr und Air-France-KLM-Chef Ben Smith hatten ihre Schätzungen in dieser Woche erhöht. Gallego rechnet für IAG 2026 dennoch mit einer bereinigten operativen Marge von mindestens zwölf Prozent.

Im dritten Quartal beförderten die IAG-Gesellschaften British Airways, Iberia, Vueling, Aer Lingus und Level rund 34,7 Millionen Fluggäste und damit 0,2 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Der Umsatz stieg vor allem wegen höherer Ticketpreise um 4,5 Prozent auf 9,7 Milliarden Euro. Unter dem Strich stand ein Gewinn von 1,2 Milliarden Euro, zwölf Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.

Barclays gibt Airlines Auftrieb - Air France-KLM sehr stark

Die optimistischere Neubewertung von Europas Fluggesellschaften durch Barclays hat den Aktien der Branche am Freitag nochmals kräftig Auftrieb gegeben. Vor allem die Papiere von AIR France-KLM sattelten auf den Kurssprung vom Vortag nach den Quartalszahlen nun noch deutlich auf. Mit plus 4,95 Prozent bei 13,26 Euro erreichten sie einen neuen Höchststand seit Mitte Juli.

Auch die Aktien der Lufthansa entzogen sich mit plus 1,86 Prozent bei 8,34 Euro dem schwachen Gesamtmarkt. Ganz knapp erreichten sie ein Hoch seit August. Ryanair legten ebenfalls um 2,4 Prozent auf 25,58 Euro zu.

Barclays-Analyst Andrew Lobbenberg verdoppelte sein Kursziel für Air France-KLM und drehte seine bisher negative "Underperform"-Einstufung in eine "Outperform"-Empfehlung. Auch Ryanair empfiehlt er jetzt, für die Lufthansa gab er immerhin seine starke Skepsis auf.

Lobbenberg reagierte damit auf sinkende Treibstoffkosten, die sich nach den US-Zwischenwahlen abzeichnen. Er rechnet daher mit robusterer Nachfrage, allerdings auch einer schnelleren Normalisierung des zuletzt geopolitisch bedingt besonders starken Luftfracht- und Asiengeschäfts. Daher bleibt er für Lufthansa und Finnair vergleichsweise zurückhaltender als für Air France-KLM, Ryanair und Norwegian.

/stw/lew/jha/

LONDON (dpa-AFX)

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Bildquelle: Oxie99 / Shutterstock.com

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