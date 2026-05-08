08.05.2026 08:25:46

IAG Q1 Profit Rises; Revenue Up 1.9%

(RTTNews) - IAG (BAY.L, IAG.L, INR.DE, IAG.MC) reported that its first quarter profit after tax increased to 301 million euros from 176 million euros, prior year. Basic earnings per share, in euro cents, was 6.5 compared to 3.7. Operating profit before exceptional items was 351 million euros compared to 198 million euros. Adjusted earnings per share, in euro cents, was 3.6 compared to 2.3.

First quarter total revenue was 7.18 billion euros, an increase of 1.9% from a year ago. Passenger revenue was 6.23 billion euros, up 3.8%. Total revenue before exceptional items was 7.18 billion euros, an increase of 1.9%.

The company said it is on track to continue with the remaining 1 billion euros of excess cash returns through to the end of February 2027, as previously stated.

At last close, IAG shares were trading at 397.78 pence, up 0.40%.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen