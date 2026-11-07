IAMGOLD: 3 Key Takeaways for Long-Term Investors

On its third-quarter 2026 earnings call, held on Nov. 6, 2026, IAMGOLD (NYSE:IAG) announced it is repurchasing half of the gross margin royalty on its Côté Gold mine for $525 million. This transaction lowers operational cash costs at the company's flagship asset starting in 2027 while keeping a greater share of future cash flows. Three takeaways from management's presentation stand out for long-term investors.

IAMGOLD is using balance-sheet liquidity to repurchase half of the 7.5% gross-margin royalty on the Côté mine for $525 million. This transaction reduces Côté's cash costs, including royalties (fees paid to third-party rights holders based on mine revenue), by roughly $150 per ounce starting in 2027.

Operational performance at Côté reached a turning point during the quarter following the transition from contractor crushing to owner-operated crushing. Processing rates averaged 37,100 tons per day in September, surpassing the plant's nameplate capacity (its designed full-scale operating throughput target) of 36,000 tons per day.

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