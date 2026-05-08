Iamgold hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Iamgold hat am 05.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,89 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,100 CAD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 106,41 Prozent auf 1,41 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 684,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at