|
19.02.2026 06:31:28
Iamgold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Iamgold hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Iamgold 1,52 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 123,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 679,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,62 CAD gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Vorjahr.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,99 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 74,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Iamgold einen Umsatz von 2,28 Milliarden CAD eingefahren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer -- Nikkei am Donnerstag letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notiert tiefer. Auch der DAX verzeichnet Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag gut behauptet.