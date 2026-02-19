Iamgold mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Iamgold hat am 17.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,98 CAD. Im Vorjahresviertel waren 0,210 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Iamgold 1,52 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 123,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 679,1 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 1,62 CAD gegenüber 2,08 CAD je Aktie im Vorjahr.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,99 Milliarden CAD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 74,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Iamgold einen Umsatz von 2,28 Milliarden CAD eingefahren.

Redaktion finanzen.at