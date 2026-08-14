iAnthus Capital: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

iAnthus Capital hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

iAnthus Capital hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 48,9 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 48,7 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at