iAnthus Capital: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

iAnthus Capital hat am 27.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat iAnthus Capital in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 17,63 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 49,2 Millionen CAD im Vergleich zu 59,7 Millionen CAD im Vorjahresquartal.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,36 Prozent auf 201,19 Millionen CAD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 229,56 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at