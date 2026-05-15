iAnthus Capital verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

iAnthus Capital stellte am 12.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,96 Prozent auf 46,0 Millionen CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 54,7 Millionen CAD gelegen.

Redaktion finanzen.at