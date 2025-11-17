IAR: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

IAR äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,70 RON beziffert. Im Vorjahresviertel hatte IAR 0,040 RON je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 68,62 Prozent auf 117,0 Millionen RON. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 69,4 Millionen RON erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at