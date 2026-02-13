IB Acquisition legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

IB Acquisition hat am 11.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei IB Acquisition ein EPS von 0,060 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at