31.12.2025 06:31:28
IB Acquisition: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
IB Acquisition hat am 29.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,28 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,160 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,440 USD beziffert. Im Vorjahr waren 0,380 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
