IB Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IB Acquisition stellte am 29.12.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,600 USD beziffert. Im Jahr zuvor waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at