IB Acquisition: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

IB Acquisition lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,02 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0,120 USD je Aktie erzielt worden.

Redaktion finanzen.at