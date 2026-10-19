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19.10.2026 06:31:29
IBC Advanced Alloys informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
IBC Advanced Alloys hat am 16.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,9 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,6 Millionen CAD in den Büchern standen.
Der Verlust je Aktie wurde für das Gesamtjahr auf 0,030 CAD beziffert. Im Vorjahr hatte IBC Advanced Alloys ein Ergebnis je Aktie von -0,040 CAD vermeldet.
Der Umsatz lag bei 26,95 Millionen CAD – das entspricht einem Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 24,78 Millionen CAD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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