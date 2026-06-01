IBC Advanced Alloys präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

IBC Advanced Alloys hat am 29.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,01 CAD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,010 CAD ebenfalls auf diesem Niveau.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat IBC Advanced Alloys im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,08 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,6 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel waren 6,5 Millionen CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at