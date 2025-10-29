IBC Advanced Alloys stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

IBC Advanced Alloys hat am 27.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,040 CAD. Im Vorjahr waren 0,030 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahr von 28,75 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 24,78 Millionen CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 34,78 Millionen CAD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at