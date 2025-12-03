|
03.12.2025 06:31:29
IBC Advanced Alloys stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
IBC Advanced Alloys hat sich am 01.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.
Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,01 CAD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,010 CAD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat IBC Advanced Alloys im vergangenen Quartal 5,7 Millionen CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 14,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte IBC Advanced Alloys 6,7 Millionen CAD umsetzen können.
