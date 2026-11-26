IBC Advanced Alloys hat am 24.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 85,89 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,7 Millionen CAD umgesetzt, gegenüber 5,7 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at