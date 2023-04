Iberdrola-Aktie: Iberdrola gibt Kraftwerke in Milliardenwert ab

Der spanische Energiekonzern Iberdrola verkauft 13 Kraftwerke im Wert von rund 5,5 Milliarden Euro an den mexikanischen Staat.

Das kündigten das Unternehmen und der mexikanische Präsident Andrés Manuel López Obrador am Dienstag (Ortszeit) an. Damit veräußert Iberdrola etwa 80 Prozent seines derzeitigen Geschäfts in dem lateinamerikanischen Land.

Die Vereinbarung wurde nach jahrelangen Unstimmigkeiten beider Seiten um die Energiepolitik des linksnationalistischen Präsidenten erreicht. López Obrador, der seit 2018 die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika führt, setzt auf eine stärkere staatliche Rolle im Energiebereich zum Nachteil der Privatanbieter.

Die Absichtserklärung sieht vor, dass Iberdrola Gas- und Dampfturbinenkraftwerke sowie eine Windkraftanlage mit einer Gesamtleistung von gut 8500 Megawatt verkaufen wird. Der spanische Stromanbieter werde aber der führende private Anbieter von erneuerbaren Energien in Mexiko bleiben und komme seinen Verpflichtungen zur Dekarbonisierung weiter nach, teilte das Unternehmen mit.

López Obrador verglich die Transaktion mit einer Verstaatlichung der Stromindustrie. Der staatliche Anbieter CFE werde künftig seinen Anteil an der gesamten Stromerzeugung im Land vom heute 39,6 Prozent auf 55,5 Prozent ausbauen.

/aso/DP/stk

MEXIKO-STADT (dpa-AFX)