Iberdrola-Aktie im Plus: Iberdrola macht mehr Gewinn

Iberdrola hat im ersten Quartal Umsatz und Gewinne gesteigert und dabei von Investitionen in erneuerbare Energien und Stromnetze sowie Wachstum in internationalen Märkten profitiert.

Die Prognose für das Gesamtjahr bestätigte der spanische Versorger.

Wie die Iberdrola SA mitteilte, stieg der Nettogewinn im ersten Quartal auf 1,06 Milliarden von 1,03 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum. Das Wachstum im internationalen Geschäft habe das schlechte Ergebnis in Spanien ausgeglichen. Dort seien die hohen Energiepreise nicht an die Festpreiskunden weitergegeben worden, so das Unternehmen.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg auf 2,95 (2,81) Milliarden Euro, der Umsatz auf 12,15 (10,09) Milliarden Euro.

Iberdrola bekräftigte seine Gewinnprognose für das Gesamtjahr und teilte mit, dass die Dividendenuntergrenze bei 0,44 Euro je Aktie liegen dürfte.

Für 2021 werde das Board eine finale Dividende von 0,27 Euro je Aktie vorschlagen, zusätzlich zu den 0,17 Euro je Aktie, die im Februar als Zwischendividende gezahlt wurden.

An der Börse in Madrid gewinnt die Iberdrola-Aktie am Mittwoch zeitweise 1,28 Prozent auf 10,68 Euro.

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)