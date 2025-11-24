Iberdrola Aktie
Iberdrola-Aktie legt nach Milliardengebot für Neoenergia zu
Wie der Konzern mitteilte, hat er ein Angebot für die ausstehenden Anteile an Neoenergia im Volumen von 6,4 Milliarden brasilianischen Real, umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro, unterbreitet. Iberdrola hatte seine Beteiligung zuletzt auf 83,8 Prozent erhöht. Die brasilianische Gesellschaft soll von der Börse genommen werden.
Im Handel in Madrid gewinnt die Iberdrola-Aktie zeitweise 0,5 Prozent auf 18,025 Euro.
