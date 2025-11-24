Iberdrola Aktie

Iberdrola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MRJ7 / ISIN: US4507371015

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Übernahme 24.11.2025 16:06:40

Iberdrola-Aktie legt nach Milliardengebot für Neoenergia zu

Iberdrola-Aktie legt nach Milliardengebot für Neoenergia zu

Der spanische Versorger Iberdrola will seine brasilianische Tochtergesellschaft komplett übernehmen.

Wie der Konzern mitteilte, hat er ein Angebot für die ausstehenden Anteile an Neoenergia im Volumen von 6,4 Milliarden brasilianischen Real, umgerechnet etwa 1 Milliarde Euro, unterbreitet. Iberdrola hatte seine Beteiligung zuletzt auf 83,8 Prozent erhöht. Die brasilianische Gesellschaft soll von der Börse genommen werden.

Im Handel in Madrid gewinnt die Iberdrola-Aktie zeitweise 0,5 Prozent auf 18,025 Euro.

DJG/DJN/mgo/kla

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Baustart des finalen Rügen-Windparks - Iberdrola-Aktie im Minus

Bildquelle: AIF

Nachrichten zu Iberdrola SA (spons. ADRs)mehr Nachrichten