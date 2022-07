Iberdrola-Aktie steigt: Iberdrola steigert Umsatz und Ergebnis

Netto verdiente der spanische Energieversorger laut eigenen Angaben in den ersten sechs Monaten 2,08 Milliarden Euro nach 1,53 Milliarden im Vorjahreszeitraum. In Spanien sank der Gewinn um 26 Prozent, weil die hohen Kosten für Energie nicht an Kunden mit Festpreisverträgen weitergegeben werden konnten. Starkes Gewinnwachstum wurde hingegen in den USA, Brasilien und Großbritannien verzeichnet.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen stieg von 5,44 auf 6,44 Milliarden Euro und zeigte mit Ausnahme Spaniens in allen Regionen einen positiven Trend. Der Umsatz kletterte von 18,75 auf 24,43 Milliarden Euro. Iberdrola bestätigte das Ziel, im Gesamtjahr einen Nettogewinn zwischen 4 und 4,2 Milliarden Euro zu erwirtschaften.

An der spanischen Börse zeigen sich Iberdrola-Aktien zeitweise um 0,89 Prozent höher bei 10,165 Euro.

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)