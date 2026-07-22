Iberdrola-Aktie: Stromnetz-Deal perfekt? Iberdrola kauft sich bei Caruna ein

Iberdrola baut seine Präsenz in Finnland mit einem milliardenschweren Zukauf aus.

Wie der spanische Energiekonzern Iberdrola mitteilte, übernimmt er eine Mehrheit von 80 Prozent an dem wichtigsten finnischen Stromnetzbetreiber Caruna für 2,01 Milliarden Euro.

Die Caruna Group gehört derzeit einer niederländischen Gesellschaft, die von dem Ontario Teachers' Pension Plan und dem Finanzinvestor KKR kontrolliert wird.

Der Abschluss des Deals ist nach Genehmigung durch die Kartellbehörden für Ende des Jahres oder Anfang 2027 geplant. Die Hälfte des Kaufpreises wird bei Abschluss gezahlt, der Rest innerhalb von 30 Monaten danach.

DOW JONES