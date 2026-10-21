Iberdrola Aktie
WKN DE: A0M46B / ISIN: ES0144580Y14
|Stromgeschäft treibt
|
21.10.2026 11:12:08
Iberdrola-Aktie zieht an: Gewinnprognose wieder erhöht
Im laufenden Jahr soll nun der bereinigte Überschuss um mindestens zehn Prozent zulegen, wie Iberdrola SA am Mittwoch in Bilbao mitteilte. Zuletzt war der Energiekonzern von einem Zuwachs von mehr als acht Prozent ausgegangen. Im vergangenen Jahr hatten gut 6,2 Milliarden Euro zu Buche gestanden. Die Aktie reagierte auf die Nachrichten kaum, da bereits mit einer Erhöhung der Prognose gerechnet wurde.
In den ersten neun Monaten erhöhte sich der bereinigte Nettogewinn im Jahresvergleich um neun Prozent auf 5,1 Milliarden Euro. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um sieben Prozent auf 11,9 Milliarden Euro. Dabei profitierte das Unternehmen von einem starken Stromnetzgeschäft.
Der Umsatz kletterte in den drei Quartalen bis Ende September um gut sechs Prozent auf 34,4 Milliarden Euro. Während Analysten mit einem etwas geringeren Nettogewinn und Erlös gerechnet hatten, hatten sie beim operativen Ergebnis etwas mehr auf ihren Zetteln.
In Madrid klettert die Iberdrola-Aktie zeitweise um 0,99 Prozent auf 21,44 Euro.
/mne/nas/stk
BILBAO (dpa-AFX)
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