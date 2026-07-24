Iberdrola gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Iberdrola hat am 22.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 1,86 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Iberdrola 1,13 USD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz lag bei 12,15 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 8,53 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at