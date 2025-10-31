Iberdrola informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Iberdrola hat am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,26 USD gegenüber 0,950 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 12,99 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 12,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Iberdrola einen Umsatz von 11,51 Milliarden USD eingefahren.

Redaktion finanzen.at