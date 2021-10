Iberdrola mit sinkendem Gewinn in neun Monaten

Von Giulia Petroni

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Versorger Iberdrola hat in den ersten neun Monaten auch wegen weiterer Belastungen aus der Corona-Pandemie weniger verdient. Der Nettogewinn sank auf 2,41 Milliarden von 2,68 Milliarden Euro im Vorjahreszeitraum, wie die Iberdrola SA mitteilte. Im Vorjahr hatte der Konzern einen Ertrag aus dem Verkauf des Anteils an Siemens Gamesa Renewable Energy erzielt. Bereinigt verdiente Iberdrola mit 2,69 Milliarden Euro etwas mehr. Die geringere Nachfrage aus der Pandemie habe das operative Ergebnis mit 196 Millionen Euro beeinträchtigt. Der Umsatz kletterte in den neun Monaten auf 28 Milliarden von 24,25 Milliarden Euro, so die Spanier.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/kla/cbr

(END) Dow Jones Newswires

October 27, 2021 03:46 ET (07:46 GMT)