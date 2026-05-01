Iberdrola öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Iberdrola präsentierte in der am 29.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,14 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Iberdrola 1,27 USD je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat Iberdrola mit einem Umsatz von insgesamt 14,06 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,84 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at