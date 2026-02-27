|
Iberdrola präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Iberdrola hat sich am 25.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.
Das EPS lag bei 0,68 USD. Im letzten Jahr hatte Iberdrola einen Gewinn von 0,100 USD je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde auf 13,60 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,40 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Das Ergebnis je Aktie lag im Gesamtjahr bei 4,18 USD, nach 3,62 USD im Vorjahresvergleich.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 51,40 Milliarden USD – ein Plus von 7,21 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Iberdrola 47,94 Milliarden USD erwirtschaftet hatte.
Für das abgelaufenen Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 4,46 USD geschätzt. Auf der Umsatzseite hatten sie mit 54,96 Milliarden USD gerechnet.
