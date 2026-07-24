Iberdrola SA: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Iberdrola SA veröffentlichte am 22.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 0,40 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,250 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 5,80 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,45 Milliarden EUR, während im Vorjahreszeitraum 9,88 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at