Iberdrola SA informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Iberdrola SA hat am 29.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,24 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,300 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Iberdrola SA 12,02 Milliarden EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 6,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,86 Milliarden EUR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at