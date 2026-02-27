Iberdrola SA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Iberdrola SA ließ sich am 25.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Iberdrola SA die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,15 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,020 EUR je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig wurden 11,68 Milliarden EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Iberdrola SA 11,62 Milliarden EUR umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 0,930 EUR. Im Vorjahr waren 0,840 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,76 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 45,55 Milliarden EUR, während im Vorjahr 44,32 Milliarden EUR ausgewiesen worden waren.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten einen Gewinn je Aktie von 0,948 EUR geschätzt. Den Umsatz hatten die Experten auf 46,78 Milliarden EUR taxiert.

Redaktion finanzen.at