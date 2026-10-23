Iberdrola SA vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Iberdrola SA hat am 21.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,23 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,270 EUR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11,12 Milliarden EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,94 Milliarden EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at