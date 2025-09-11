Iberdrola Aktie
WKN DE: A0MRJ7 / ISIN: US4507371015
Transaktion in Q4
|
11.09.2025 09:30:44
Iberdrola stärkt Präsenz in Brasilien mit Milliardenkauf bei Neoenergia - Aktie legt leicht zu
Der spanische Energiekonzern gab am Donnerstag bekannt, dass er den Erwerb des 30,29-prozentigen Anteils von Previ an Neoenergia vereinbart habe. Das Unternehmen erzeugt und vertreibt Wind-, Wasserkraft- und Solarstrom in Brasilien. Nach der Transaktion wird Iberdrola 83,8 Prozent von Neoenergia kontrollieren.
Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2025 erwartet.
Iberdrola-Aktien legen in Madrid am Donnerstag zeitweise um 0,22 Prozent zu auf 15,77 Euro.
DOW JONES
