Iberdrola wird zuversichtlicher für Jahresgewinn

BILBAO (dpa-AFX) - Der spanische Energieversorger Iberdrola (Iberdrola SA) blickt nach einem gut gelaufenen ersten Halbjahr optimistisch auf das Gesamtjahr. Die zweite Jahreshälfte berge noch Potenzial, teilte das Unternehmen am Donnerstag in Bilbao mit. Es geht deshalb nun davon aus, den Gewinn dieses Jahr im hohen einstelligen Prozentbereich steigern zu können. Bislang war das lediglich im besten Fall angenommen worden, das untere Ende der bislang avisierten Spanne sah eine Steigerung im mittleren einstelligen Prozentbereich vor. Im ersten Halbjahr verdienten die Spanier deutlich mehr vor einem Jahr. Die Aktien gaben dennoch leicht nach.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) stieg um 17 Prozent auf knapp 7,6 Milliarden Euro. Unter anderem kam Iberdrola der sich im Jahresvergleich normalisierte Energiemarkt zugute. So mussten die Spanier weniger teure Energie zukaufen und auch die Preisbremse insbesondere in Großbritannien schlug nicht mehr so stark zu Buche. Außerdem entwickelte sich das Wasserkraft-Geschäft im Heimatmarkt Spanien deutlich besser. Der Nettogewinn stieg mehr als ein Fünftel auf über 2,5 Milliarden Euro./lew/knd/mis