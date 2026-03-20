GRID Aktie
WKN DE: A3EH8R / ISIN: JP3274160005
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20.03.2026 13:52:11
Iberian blackout prompts calls for Europe-wide grid reforms
Report into last year’s catastrophic outage says the problem did not lie with solar and wind powerWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
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