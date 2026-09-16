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16.09.2026 06:31:29
IBERSOL SGPS SA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
IBERSOL SGPS SA ließ sich am 14.09.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat IBERSOL SGPS SA die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei 0,06 EUR. Im letzten Jahr hatte IBERSOL SGPS SA einen Gewinn von 0,120 EUR je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 5,97 Prozent auf 138,8 Millionen EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 131,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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