Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Rentable Acciona-Investition? 07.10.2026 10:03:42

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Acciona-Investment verdienen können.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der Acciona-Aktie an der Börse STN ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 66,98 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Acciona-Aktie investiert, befänden sich nun 14,930 Acciona-Anteile in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 129,29 EUR, da sich der Wert einer Acciona-Aktie am 06.10.2026 auf 209,60 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +212,93 Prozent.

Der Börsenwert von Acciona belief sich jüngst auf 11,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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