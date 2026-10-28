Acciona Aktie
WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311
|Acciona-Investment im Blick
|
28.10.2026 10:03:56
IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Vor 5 Jahren wurde die Acciona-Aktie an der Börse STN gehandelt. Zur Schlussglocke war die Acciona-Aktie an diesem Tag 167,10 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 1 000 EUR in die Acciona-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 5,984 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 217,00 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 1 298,62 EUR wert. Das entspricht einem Anstieg um 29,86 Prozent.
Der Börsenwert von Acciona belief sich jüngst auf 11,55 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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