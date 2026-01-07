IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Vor Jahren Acciona-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Acciona-Papier via Börse STN ausgeführt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 112,40 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 8,897 Acciona-Papiere. Da sich der Wert eines Anteils am 06.01.2026 auf 193,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 717,97 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 71,80 Prozent.

Der Börsenwert von Acciona belief sich zuletzt auf 10,45 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at