Acciona Aktie

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WKN: 865629 / ISIN: ES0125220311

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Lohnende Acciona-Anlage? 14.10.2026 10:05:04

IBEX 35-Papier Acciona-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Acciona-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Acciona-Aktien gewesen.

Heute vor 1 Jahr fand via Börse STN Handel mit Acciona-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Acciona-Aktie bei 182,00 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in die Acciona-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 54,945 Acciona-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 13.10.2026 auf 214,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 791,21 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 17,91 Prozent vermehrt.

Am Markt war Acciona jüngst 11,47 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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